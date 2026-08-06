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El tiempo en Alicante: las máximas vuelven a subir hasta los 36 grados

Este viernes 7 de agosto, se esperan cielos poco nubosos con intervalos de nubes bajas por la mañana. Las temperaturas sufrirán un ligero ascenso, marcando los 32º en Alicante y 34º en Elche. Las mínimas serán algo más frías en el interior, llegando a los 18º en Villena y los 17º en Pinoso. El viento será flojo de dirección variable a primeras y últimas horas, predominando durante las horas centrales componentes sur y este, con intervalos de moderado por la tarde.