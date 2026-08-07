INFORMACIÓNTV

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Ferran Torres nuevo embajador de la Comunidad Valenciana

El presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca ha firmado esta mañana en una recepción oficial un protocolo de colaboración para que el futbolista de Foios y campeón del mundo con la selección española, Ferran Torres, se convierta en imagen y embajador internacional de la Comunitat. Sin duda un reconocimiento muy especial para el autor del tanto decisivo en la final ante Argentina.