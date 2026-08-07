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Ferran Torres nuevo embajador de la Comunidad Valenciana

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El presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca ha firmado esta mañana en una recepción oficial un protocolo de colaboración para que el futbolista de Foios y campeón del mundo con la selección española, Ferran Torres, se convierta en imagen y embajador internacional de la Comunitat. Sin duda un reconocimiento muy especial para el autor del tanto decisivo en la final ante Argentina.

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