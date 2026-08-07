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La Generalitat rinde homenaje al campeón del mundo Ferran Torres

Ferran Torres ha sido el protagonista en la recepción oficial de la Generalitat Valenciana. Donde el presidente Pérez Llorca ha destacado el talento deportivo y la proyección internacional gracias a su trayectoria profesional y su presencia tanto en la selección española como en el fútbol de élite. “Ferran Torres personifica el triunfo del trabajo constante, el esfuerzo, la humildad, la resiliencia y un profundo orgullo por sus raíces”, destacó. Acto emotivo y con mucha expectación por ver de cerca al héroe de la final.