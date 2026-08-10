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El Castellón se lleva el "Ciudad de Alicante"

Hércules y Castellón igualaron a cero en el partido de presentación del nuevo Hércules ante su afición en el Rico Pérez. Excepto Micki Bosch, que es baja por una dolencia en la rodilla, todos los fichajes tuvieron la oportunidad de jugar sus primeros minutos ante la afición blanquiazul. Aunque no hubo goles, el encuentro fue entretenido y con opciones para ambos equipos. Al final el Trofeo se lo llevó en los penaltis el Castellón.