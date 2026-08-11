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Raúl Asencio presenta los rollicos de cine y el helado de leche merengada de búfala

El maestro pastelero Raúl Asencio participa en "La Entrevista" de InformaciónTV. En este espacio presenta los "rollicos de cine", una receta familiar que elaboraba su abuelo en las reposterías de los cines de Aspe. Asencio también mira hacia el pasado con el helado de leche merengada de búfala. Explica que su sabor llevará a quienes lo prueben a "la leche merengada del antiguo Bar Central".