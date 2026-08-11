INFORMACIÓNTV

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Samuel Beiner: “Las tormentas podrían dificultar la visualización del eclipse en la provincia”

Miles de personas esperan al próximo 12 de agosto para contemplar el eclipse solar, que será total en parte de España —en la provincia de Alicante será del 99 %—. Un fenómeno que no ocurre desde hace alrededor de un siglo, pero que podría verse truncado por las nubes. Samuel Biener, meteorólogo de Meteored y del Laboratorio de Climatología de la UA, avanza el tiempo para el miércoles en "La Entrevista" de InformaciónTV. El experto señala que habrá tormentas en el interior que podrían generar nubes altas que lleguen a la costa e impedir que el eclipse sea visible en la provincia.