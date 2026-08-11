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El tiempo en Alicante: nubes y temperaturas de hasta 37 grados para el día del eclipse

El miércoles 12 de agosto, la jornada del eclipse solar estará marcada por los cielos nubosos en gran parte de la provincia de Alicante. Las temperaturas máximas se mantendrán sin grandes cambios, con 34º en Alicante y 36º en Elche. Se registrarán temperaturas más frías en el interior con 20º en Villena y 19º en Pinoso. El viento será flojo de dirección variable a primeras y últimas horas, tendiendo a componente este durante las horas centrales.