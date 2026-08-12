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Gema Leal: “A pesar de ser una junta diversa, todos vamos a un mismo objetivo: la difusión del Misteri d’Elx a todo el pueblo”

La vicepresidenta del Patronato del Misteri d’Elx, Gema Leal, participa en “La Entrevista” de InformaciónTV con motivo de las Fiestas de Agosto de la ciudad ilicitana.Durante la entrevista, Gema Leal aborda diferentes aspectos relacionados con el Misteri, como su significado, cómo se elige al elenco o cómo adquirir las entradas. Además, destaca la importancia de conservarlo y mantener vivo su legado.