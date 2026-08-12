Secciones

Es noticia
El tiempo hoyAccidente mortal patineteEclipse en directoRodaje eclipseMisteri d'ElxEl Escaparate de INFORMACIÓN
instagramlinkedin
Gema Leal: “A pesar de ser una junta diversa, todos vamos a un mismo objetivo: la difusión del Misteri d’Elx a todo el pueblo”

Gema Leal: “A pesar de ser una junta diversa, todos vamos a un mismo objetivo: la difusión del Misteri d’Elx a todo el pueblo”

INFORMACIÓNTV

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Gema Leal: “A pesar de ser una junta diversa, todos vamos a un mismo objetivo: la difusión del Misteri d’Elx a todo el pueblo”

INFORMACIÓNTV

RRSS WhatsAppCopiar URL

La vicepresidenta del Patronato del Misteri d’Elx, Gema Leal, participa en “La Entrevista” de InformaciónTV con motivo de las Fiestas de Agosto de la ciudad ilicitana.Durante la entrevista, Gema Leal aborda diferentes aspectos relacionados con el Misteri, como su significado, cómo se elige al elenco o cómo adquirir las entradas. Además, destaca la importancia de conservarlo y mantener vivo su legado.

TEMAS

Tracking Pixel Contents