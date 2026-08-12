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El tiempo en Alicante: calor y temperaturas en ascenso este jueves

Este jueves 13 de agosto se esperan cielos poco nubosos con nubosidad de evolución en el interior. Las temperaturas sufrirán un ligero ascenso, marcando 33º en Alicante y 35º en Elche. Las temperaturas mínimas serán algo más frías en el interior, con 18° en Villena y Pinoso. El viento será flojo de dirección variable a primeras y últimas horas, tendiendo a sureste durante las horas centrales.