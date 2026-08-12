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El tiempo en Alicante: calor y temperaturas en ascenso este jueves

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El tiempo en Alicante: calor y temperaturas en ascenso este jueves

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Este jueves 13 de agosto se esperan cielos poco nubosos con nubosidad de evolución en el interior. Las temperaturas sufrirán un ligero ascenso, marcando 33º en Alicante y 35º en Elche. Las temperaturas mínimas serán algo más frías en el interior, con 18° en Villena y Pinoso. El viento será flojo de dirección variable a primeras y últimas horas, tendiendo a sureste durante las horas centrales.

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