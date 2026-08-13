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Laura Rodrigo y Aroa Durá, reinas de las Fiestas de Elche, visitan el Raco de InformacionTV

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Laura Rodrigo y Aroa Durá, reinas de las Fiestas de Elche, han pasado por el Raco de InformacionTV para compartir sus impresiones y hablar sobre las fiestas que vive estos días la ciudad. En la entrevista, ambas protagonistas cuentan cómo están viviendo su reinado y qué significa para ellas representar a Elche en unas fechas tan especiales.

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