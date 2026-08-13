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El tiempo en Alicante: chubascos y temperaturas muy elevadas en el interior de la provincia

Este viernes 14 de agosto, se esperan cielos poco nubosos con nubosidad de evolución en el interior, sin descartar algún chubasco que puede ir acompañado de tormenta en la provincia de Alicante. Las temperaturas máximas se mantendrán sin grandes cambios, marcando 33.º en Alicante y 35.º en Elche. En el interior de la provincia, el calor será más intenso, con temperaturas que podrían llegar a los 37.º en Orihuela. El viento será flojo de dirección variable a primeras y últimas horas, tendiendo a sureste durante las horas centrales.