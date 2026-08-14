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La Alpujarreña realiza el último disparo del concurso de mascletàs de Elche

La pirotecnia La Alpujarreña dispara, por segundo día consecutivo, la mascletà en las Fiestas de Agosto de Elche. Si ayer fueron los encargados del disparo extraordinario del Puente de Altamira, hoy han prendido la mecha para postularse como triunfadores del concurso oficial con un espectáculo cargado de pólvora que ha hecho temblar las calles y los corazones de los ilicitanos.