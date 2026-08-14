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La DGT prevé un gran número de desplazamientos en la Comunitat Valenciana

Hoy a las 15 horas ha comenzado la Operación especial de tráfico con motivo de la festividad del 15 de agosto, un dispositivo que se prolongará hasta las 24 horas del domingo 16. La Dirección General de Tráfico prevé 5.610.000 desplazamientos de largo recorrido en el conjunto de España, de los que 728.178 se realizarán en la Comunitat Valenciana. Un registro que supera a los datos del año anterior.