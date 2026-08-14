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El tiempo en Alicante: descenso de las temperaturas y tormentas en el interior

Este sábado 15 de agosto se esperan tormentas en el interior de la provincia de Alicante. Las temperaturas máximas irán en descenso, con 34º en Alicante y 36º en Elche. El domingo 16 de agosto continuará la probabilidad de chubascos acompañados de tormentas en el interior de la provincia. Las máximas seguirán en descenso. El viento será flojo de dirección variable, cambiando a este y sureste en horas centrales.