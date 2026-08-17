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El Hércules se atasca en ataque en plena pretemporada

Las sensaciones son positivas, el equipo manda en los partidos y tiene fases de buen juego. Además, todavía es pronto para sacar conclusiones a dos semanas del inicio de la competición oficial. Sin embargo, es evidente que el Hércules tiene un problema en ataque. En los tres últimos amistosos ante Castellón, Valencia y Alcoyano no ha marcado. Desde el club esperan que la recuperación de Soldevila y Toril, unido a la llegada de un último refuerzo ofensivo, sean la solución para una carencia que debe desaparecer en la liga.