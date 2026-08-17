Secciones

Es noticia
Denuncian agresión homófobaIncidente TRAMPlan General AlicanteSuspenso en TurismoTerremotos Vega BajaEl Escaparate de INFORMACIÓN
instagramlinkedin
El Hércules se atasca en ataque en plena pretemporada

El Hércules se atasca en ataque en plena pretemporada

INFORMACIÓNTV

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

El Hércules se atasca en ataque en plena pretemporada

INFORMACIÓNTV

RRSS WhatsAppCopiar URL

Las sensaciones son positivas, el equipo manda en los partidos y tiene fases de buen juego. Además, todavía es pronto para sacar conclusiones a dos semanas del inicio de la competición oficial. Sin embargo, es evidente que el Hércules tiene un problema en ataque. En los tres últimos amistosos ante Castellón, Valencia y Alcoyano no ha marcado. Desde el club esperan que la recuperación de Soldevila y Toril, unido a la llegada de un último refuerzo ofensivo, sean la solución para una carencia que debe desaparecer en la liga.

TEMAS

Tracking Pixel Contents