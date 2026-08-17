INFORMACIÓNTV

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Los hoteles de la Comunitat Valenciana se plantan contra el Imserso: "Es insostenible"

La Asociación Empresarial Hotelera y Turística de la Comunitat Valenciana (HOSBEC) emite un comunicado en el que afirma que la mayoría de los hoteles de la Comunitat Valenciana se plantean no renovar su participación en el programa de turismo de la tercera edad del Imserso para la temporada 2026/27 si el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 no revisa al alza las condiciones económicas del contrato. Denuncian que la oferta lleva años congelada mientras el coste para los hoteleros se ha incrementado en un 30 %.