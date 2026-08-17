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El tiempo en Alicante: aumento de las máximas como precedente de la alerta amarilla del miércoles

Este martes, 18 de agosto, se esperan cielos poco nubosos o despejados, con algunos intervalos de nubes bajas en el litoral. Las temperaturas máximas ascenderán, marcando 34º en Alicante y 35º en Elche. En el interior de la provincia se registrarán temperaturas algo más frías, con 18º en Pinoso y Villena. El viento será flojo de dirección variable, tendiendo al mediodía a componente este, con intervalos de moderado por la tarde.