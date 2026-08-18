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El 42 % de la población de la provincia de Alicante será internacional en 2041

El Instituto Nacional de Estadística (INE) publica la proyección de habitantes de cada provincia para el año 2041. Según los datos publicados, la provincia de Alicante será la cuarta que más crece hasta alcanzar los 2.458.453 de residentes. Un incremento aupado por la llegada de población internacional, que aumentará más de un 60 % y superará el millón de personas.