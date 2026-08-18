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La Comunitat Valenciana se prepara para dos días de calor extremo y vientos de poniente

La Comunitat Valenciana afronta este miércoles y jueves dos jornadas marcadas por el calor intenso y la persistencia de los vientos de poniente. Las temperaturas alcanzarán sus valores más altos este miércoles, con máximas de entre 42.°C y 43.°C en distintos puntos del territorio, mientras que el jueves comenzarán a descender. La situación mantiene además un riesgo extremo de incendios forestales y obliga a extremar las precauciones ante los efectos del calor sobre la salud.