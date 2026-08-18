INFORMACIÓNTV

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Desarticulada una red que transportaba inmigrantes entre Alicante y Francia

La Policía Nacional y las autoridades francesas terminan con una red de transporte de migrantes en situación irregular entre Alicante y Francia. La organización criminal habría realizado más de 20 traslados ilícitos de migrantes entre ambos países. La investigación culminó con la detención del principal investigado cuando trataba de cruzar la frontera transportando a varias personas en situación irregular.