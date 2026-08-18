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Manuel Villar: "Se va a recurrir la cautelar que permite la apertura de Tambora"

El Ayuntamiento de Alicante confirma en Junta de Gobierno que no ha terminado la polémica por Tambora, la discoteca que fue cerrada por la orden del consistorio y que ha sido reabierta tras la suspensión cautelar otorgada por la magistrada Carmen Marced Cañete. El vicealcalde Manuel Villar afirma que se recurrirá esta sentencia. Además, señala que si el Ayuntamiento no abrió el expediente es porque la acción pertenece al Consell, al ser considerada una sanción "grave o muy grave".