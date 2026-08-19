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El Hércules pendiente de la enfermería

El Hércules está muy pendiente del estado de sus lesionados y espera contar con ellos para el inicio de la temporada. Micky Bosch y Toril no han podido disputar ningún minuto de la pretemporada, aunque están en la recta final de su recuperación. Obeng podría estar disponible para el estreno ante el Real Murcia, esperan que Soldevila trabaje ya con total normalidad y que Fidalgo se recupere de una leves molestias. Hay moderado optimismo para que todos puedan tener al alta médica antes de la segunda jornada de liga.