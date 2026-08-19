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Samuel Biener alerta sobre las consecuencias de la alta temperatura del Mediterráneo: "Está en valores del mar Caribe"

Samuel Biener, divulgador e investigador en el Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante y climatólogo en Meteored, alerta de las consecuencias de las altas temperaturas en el mar Mediterráneo. Señala que si se llega con los valores tan altos de temperatura marítima al otoño, la llegada del frío supondría "un riesgo bastante evidente de que en algún punto de la cuenca mediterránea tengamos un gran episodio de lluvias torrenciales".