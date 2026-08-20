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Isabel López celebra en "La Entrevista" el regreso de la procesión en honor a san Bartolomé y san Sebastián

Xixona está en fiestas. El próximo sábado empieza la trilogía festera de Moros y Cristianos con la Entrada, que finalmente sí que recorrerá el carrer del Vall, los desfiles y el Juicio Sumarísimo y posterior Entierro del Moro Traidor. Antes de la trilogía, se recupera una tradición perdida los últimos dos años: la procesión en honor a san Bartolomé y san Sebastián. El cambio de párroco en la localidad ha permitido el regreso de un acto muy esperado por todos los xixonencs. La alcaldesa de Xixona, Isabel López, celebra la recuperación de la tradición en "La Entrevista" de InformaciónTV.