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Así avanzan las obras del entorno del Martínez Valero: se podrá aparcar en los lugares habituales en el partido contra el Barça

El edil de Estrategia Municipal, Francisco Soler, explica cómo avanzan los trabajos de reurbanización del entorno del estadio Martínez Valero. Unos trabajos en los que se creará nuevos viales, dos glorietas, amplias aceras accesibles, medianas ajardinadas, nueva iluminación, mobiliario urbano y zonas de aparcamiento.