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Los sindicatos denuncian “la criminalización de la huelga de profesores” en "La Entrevista" de Información TV

Marc Candela, portavoz de STEPV, y Beatriu Cardona, portavoz de Intersindical Valenciana, participan en “La Entrevista” de Información TV. Los sindicatos explican que han llegado sanciones a algunos de los profesores y profesoras que se movilizaron durante las jornadas de huelga, como el caso de Marc Candela, que ha sido sancionado por participar en una rueda de prensa, sin permiso previo, a las puertas de Conselleria. Cardona señala que “en contextos concretos y por parte de policías concretos hay un intento de criminalizar la protesta”. Además, en "La Entrevista", Cardona denuncia la reforma educativa pactada en los presupuestos por PP y Vox y afirma que se impone “una policía ideológica” para “perseguir actividades como las realizadas en torno al 8 de marzo”.