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El Ayuntamiento defiende su gestión de Tabarca: "No hay motivo para que soliciten ser entidad local menor"

La Asociación de Vecinos Isla de Tabarca contrata a un abogado para avanzar en la gestión de la solicitud de la isla alicantina en entidad local menor. Hoy, en Junta de Gobierno, el vicealcalde Manuel Villar ha defendido la inversión del Ayuntamiento en Tabarca y afirma: "Ya veremos hasta dónde llega, no nos hemos reunido con ellos porque entendemos que no hay motivo para la petición".