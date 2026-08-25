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Beto aprueba la pretemporada del Hércules

El técnico del Hércules, Beto Company, se mostró satisfecho de la pretemporada de su equipo, pese a la irregularidad en los resultados. El conjunto alicantino ha ganado uno de los siete amistosos que ha disputado y en tres se quedó sin marcar. El entrenador resalta que lo importante ha sido el buen trabajo y prepararse para el inicio de temporada. Se muestra optimista con los lesionados y espera recuperarlos en las primeras jornadas de liga, Beto pone ya el foco al cien por cien en el partido en el Rico Pérez ante el Real Murcia.