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Dani Cortés: “El cambio climático provoca incendios más virulentos”

El norte de la Comunidad Valenciana y gran parte de la meseta Central han sido asoladas por las llamas en un verano cálido, ventoso y con un riesgo de incendios elevados en todo país. El oficial de Dirección Operativa e Investigación Técnica del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante, Daniel Cortés, explica en “La Entrevista” de InformaciónTV las características de los incendios de sexta generación y cómo fueron los trabajos del Consorcio de Bomberos alicantinos en el incendio de La Vall d’Uixó.