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Desarticulado un grupo criminal dedicado a la venta de droga al menudeo en Murcia

Desarticulado un grupo criminal dedicado a la venta de droga al menudeo en Murcia

INFORMACIÓNTV

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Desarticulado un grupo criminal dedicado a la venta de droga al menudeo en Murcia

INFORMACIÓNTV

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La Guardia Civil ha detenido a 12 personas, dos de ellas menores, y ha desmantelado cinco puntos de venta de cocaína, heroína y marihuana. La investigación iniciada en Torrevieja permitió localizar además una plantación interior con 250 plantas de marihuana y diverso material para la distribución de droga. Los arrestados ya han sido puestos a disposición judicial.

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