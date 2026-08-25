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Desencuentro entre el Gobierno Central y el PP de Alicante por la segunda pista del aeropuerto de l'Altet

Nuevo capítulo en la batalla entre las fuerzas del PSOE en el Gobierno Central y las del PP en la provincia de Alicante. En una reciente entrevista para Europa Press, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha afirmado que la segunda pista del aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández "no tiene sentido" y que las necesidades del aeródromo se cubrirán con la ampliación. El presidente de la Diputación y del PP provincial, Toni Pérez, ha respondido y ha advertido que desde las instituciones provinciales no renunciarán a esta infraestructura.