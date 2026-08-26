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Josep Vicent y Asun Noales lideran la interpretación de Romeo y Julieta en Liubliana

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Última parada de la gira internacional de ADDA Simfònica, liderada por Josep Vicent, y la compañía OtraDanza, con Asun Noales. Los alicantinos han dirigido la interpretación de la obra de Romeo y Julieta en Francia y en el Festival de verano de Luibliana (Eslovenia). Las imágenes del vídeo muestran un fragmento del espectáculo en la capital eslovena.

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