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Juanfran Pérez Llorca llama a repatriar a los menores de Ceuta y avisa: "Los centros de la Comunitat están desbordados, al 200 %"

El president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, se refiere a la crisis migratoria de Ceuta un día antes de la reunión de coordinación estatal con los consellers de Servicios Sociales. El líder del Consell pide unidad, actuaciones de Europa y valora la posibilidad de repatriar a los menores para que "regresen con sus familias". Más información