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El tiempo en Alicante: temperaturas de hasta 37 grados y posibles lluvias al final del día

Este jueves 27 de agosto se esperan cielos nubosos en la provincia de Alicante, con probabilidad de lluvias a últimas horas del día. Las temperaturas máximas experimentarán pocos cambios, mientras que las mínimas se mantendrán sin grandes cambios. El viento soplará flojo y de dirección variable, aunque tenderá a componente sur durante las horas centrales del día.