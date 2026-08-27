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Alberto Ibáñez: “Pedimos prohibir la venta de vivienda a no residentes en la provincia de Alicante para terminar con la especulación”

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Alberto Ibáñez: “Pedimos prohibir la venta de vivienda a no residentes en la provincia de Alicante para terminar con la especulación”

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Compromís propone al Gobierno de España prohibir la venta de vivienda a no residentes en la provincia de Alicante. Una medida con la que tratan de poner solución al mercado tensionado y, según explica Alberto Ibáñez, diputado de Compromís en el Congreso e invitado en "La Entrevista" de Información TV, “prohibir la especulación”. Además, señala que “Alicante lidera las compras por población no residente de España, una de cada tres viviendas las adquiere esta población” y señala que esto conlleva “barrios fantasmas”.

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