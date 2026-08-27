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Beto alucina con la afición del Hércules

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El técnico del Hércules, Beto Company, quiso poner en valor antes del inicio de la temporada el cariño que reciben de la afición. "Es increíble, Alicante es herculana y eso se nota, el apoyo que tenemos en la ciudad es una salvajada", resaltó. El preparador espera que el Rico Pérez viva grandes ambientes a lo largo de la temporada, comenzando el sábado por el partido ante el Real Murcia, y espera que la conexión entre equipo y grada siga siendo clave para hacer del estadio blanquiazul un fortín.

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