INFORMACIÓNTV

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Beto alucina con la afición del Hércules

El técnico del Hércules, Beto Company, quiso poner en valor antes del inicio de la temporada el cariño que reciben de la afición. "Es increíble, Alicante es herculana y eso se nota, el apoyo que tenemos en la ciudad es una salvajada", resaltó. El preparador espera que el Rico Pérez viva grandes ambientes a lo largo de la temporada, comenzando el sábado por el partido ante el Real Murcia, y espera que la conexión entre equipo y grada siga siendo clave para hacer del estadio blanquiazul un fortín.