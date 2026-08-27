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LA ESA financia a PLD Space con 158,9 millones de euros

La Agencia Espacial Europea (ESA) otorga a PLD Space un contrato de 158,9 millones de euros dentro del programa European Launcher Challenge destinado a reforzar el acceso autónomo, competitivo y resiliente de las empresas aeroespaciales del continente. La compañía ilicitana utilizará esta financiación para ultimar el lanzamiento del Miura 5 y dar el paso a la siguiente generación: Miura Next.