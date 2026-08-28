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El Hércules inicia el camino ante el Real Murcia

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Se acabó la pretemporada y arranca la liga con un clásico. El Hércules recibe al Real Murcia, en un partido marcado por la historia y la rivalidad. Beto Company espera que su equipo comience el camino con buenas sensaciones y un triunfo, aunque advierte de la calidad del oponente. Habrá recibimiento previo al equipo, ambiente de gala y masivo desplazamiento de la afición visitante. Todos los ingredientes para alzar el telón de la temporada en el Rico Pérez con un buen espectáculo.

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