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Isabel Sánchez participa en “La Entrevista” de Información TV tras conquistar el bronce en el Mundial de apnea

Isabel Sánchez campeona de España en apnea participa en “La Entrevista” de Información TV después de conquistar la medalla de bronce en el Mundial celebrado en Honduras. La deportista explica en qué consiste esta disciplina, cómo comenzó su trayectoria y qué le llevó a competir al más alto nivel. Isabel Sánchez también aborda los principales riesgos de este deporte y la importancia de la preparación, el control y la seguridad para practicarlo.