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El nuevo Plan General abre el debate sobre el transporte público en Alicante

El Plan General reconoce las carencias del transporte público de Alicante y plantea soluciones como nuevas conexiones, mayor frecuencia y mejor coordinación entre el autobús y el TRAM. Sin embargo, nadie conoce el servicio tan bien como los propios usuarios que lo utilizan a diario. Mientras se proyectan estos cambios a largo plazo, las primeras mejoras inmediatas llegan este martes 1 de septiembre con el refuerzo en la línea 7P.