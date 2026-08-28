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El tiempo en Alicante: fin de semana estable y temperaturas de hasta 34 grados

Este sábado 29 de agosto, en la provincia de Alicante, predominarán los cielos poco nubosos o despejados, con viento flojo y temperaturas máximas sin grandes cambios.El domingo 30 de agosto continuará el tiempo estable y los cielos despejados, con un ligero ascenso de las máximas en zonas del interior y viento flojo, con intervalos de moderado por la tarde.