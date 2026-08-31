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Carmen Martí analiza las reivindicaciones de Tabarca: “La isla está sucia y las infraestructuras brillan por su ausencia”

La Asociación de Vecinos Isla de Tabarca avanza en su independencia parcial de Alicante. Ya han contratado un abogado para la gestión de la solicitud de la isla como entidad local menor. La presidenta de la asociación, Carmen Martí, participa en “La Entrevista” de Información TV, un espacio que recoge las voces de los y las protagonistas de la sociedad alicantina. En esta charla, Martí señala las razones por la que los tabarquinos han decidido tomar esta tajante decisión y recalca la necesidad de adecentar y ampliar los aseos públicos. Y añade: “El patrimonio se está cayendo a pedazos”.