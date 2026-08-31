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Enric Mas conquista el cielo alicantino en La Vuelta

La etapa 9, la de la provincia de Alicante, era una de las más esperadas de La Vuelta. Calificada por la organización de la gran ronda como "la más dura de la historia", muchos amantes del ciclismo llegaron desde diferentes partes del mundo para seguir la carrera. Además, desde la lesión de Pogaçar el sábado, el recorrido estaba marcado con fuego en la mente de Enric Mas, era su momento, el recorrido en el que demostrar que merecía vestir el maillot rojo. El mallorquín no defraudó y consiguió llegar el primero a la cumbre del Alto de Aitana.