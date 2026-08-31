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El Hércules arranca con gran ambiente, derrota y polémica

El Hércules comenzó la temporada con una dolorosa derrota por un gol a dos ante el Real Murcia. En un partido marcado por el gran ambiente en las gradas del Rico Pérez, con más de quince mil espectadores, y por la posible alineación indebida del jugador del Real Murcia Javi Moreno. Los servicios jurídicos del club están recabando la información necesaria para decidir si presentan un recurso para impugnar el resultado final del encuentro. En lo deportivo, Beto Company, considera que la clave fue la "efectividad del rival y la falta de acierto de su equipo en las áreas".