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El tiempo en Alicante: cielos nubosos y temperaturas estables para comenzar septiembre

Este martes, 1 de septiembre, la provincia de Alicante afrontará el inicio del noveno mes del año con intervalos de nubes bajas durante la mañana, que darán paso a nubosidad media por la tarde. Las temperaturas máximas se mantendrán sin cambios significativos, mientras que las mínimas experimentarán un ligero ascenso. El viento será flojo, de dirección variable, predominando la componente este durante las horas centrales del día.