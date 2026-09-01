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El Ayuntamiento de Alicante responde a la denuncia de EU-Podem contra Barcala

El Ayuntamiento de Alicante responde tras la denuncia de Esquerra Unida Podem contra el alcalde, Luis Barcala, y tres concejales del PP por un posible fraccionamiento de contratos. La coalición ha ampliado la denuncia con más de 30 expedientes de 2022 a 2024 relacionados con servicios de defensa jurídica. La Fiscalía ya archivó una primera denuncia al considerar que las cantidades no eran suficientes para constituir delito.