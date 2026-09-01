¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Beto Company se muestra optimista tras la derrota

El técnico del Hércules lanzó un mensaje optimista, pero al mismo tiempo prudente. Beto cree que "aún queda mucho camino por recorrer" y le resta trascendencia a la derrota inicial ante el Real Murcia. Pero al mismo tiempo el preparador advierte que "será una temporada dura, el grupo está muy igualado y los partidos se resuelven con resultados cortos". El próximo compromiso se jugará de nuevo en el Rico Pérez ante al filial del Atlético de Madrid, que arrancó la liga empatando como local ante el Juventud Torremolinos.