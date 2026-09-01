INFORMACIÓNTV

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

El Ministerio de Cultura solicitó dos veces información a la Generalitat por el robo en museos

El Ministerio de Cultura responde en un comunicado a las acusaciones de la Generalitat que afirmaban haber recibido la alerta de Europol por el aumento de robos en museos el viernes por la tarde. Afirman que solicitaron información y pusieron en alerta a la Brigada de Patrimonio Histórico de la Policía Nacional el 11 de agosto. Una petición que realizaron una segunda vez el 24 de agosto, ambas sin obtener respuesta.