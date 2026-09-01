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Mutxamel ultima los preparativos para sus Moros y Cristianos a las puertas de sus días grandes

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Mutxamel ultima los preparativos para sus Moros y Cristianos a las puertas de sus días grandes

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El municipio alicantino se prepara para iniciar sus festejos en honor a la Mare de Déu de Loreto, que arrancarán oficialmente este 7 de septiembre con el pregón del reconocido músico Pepe Sotorres. La pólvora, las comparsas y el impacto del reciclaje festivo centran unas celebraciones marcadas por la masiva afluencia de vecinos y visitantes, coincidiendo con el arranque del nuevo curso político en la localidad. Rafael García, alcalde de Mutxamel, visita "La Entrevista" de InformaciónTV en la previa de los días grandes.

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