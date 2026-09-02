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Andrés Villena: “El problema de la vivienda en España comienza con la apertura a finales de los 50”

El sociólogo, economista y escritor ilicitano Andrés Villena presenta en “La Entrevista” de InformaciónTV el libro “Las élites que dominan España: una historia alternativa desde 1939” editado por Libros del KO. Una obra en la que analiza el flujo del poder en el estado desde el triunfo del franquismo hasta la actualidad, mostrando cómo un grupo reducido ejerce su influencia en lobbies empresariales, bancos, instituciones políticas y medios de comunicación. En "La Entrevista", además, expone los poderes periféricos y las dificultades de las élites periféricas para tratar con el poder alejadas de Madrid, donde menciona que “en España, la desigualdad de clase también se manifiesta en una fuerte desigualdad territorial”.